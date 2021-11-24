CHP eski Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'dan bomba sözler: CHP şirazeden çıkmıştır!

Memleket Partisi Kırşehir programına katılan CHP eski Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, bomba açıklamalarda bulundu ve eski partisini topa tuttu. Aksoy, HDP ile dirsek temasında olan CHP'nin terörle arasına mesafe koyamadığını belirterek, "CHP, Atatürk yolundan saptı, şirazesinden de çıktı" dedi.

SON DAKİKA: Memleket Partisi Karabük Milletvekili, eski CHP milletvekili Avni Aksoy, partisinin Kırşehir teşkilatında düzenlenen programda eski partisi hakkında sorulan bir soru üzerine flaş açıklamalarda bulundu.

"CHP, ATATÜRK YOLUNDAN SAPTI"

Milletvekili Avni Aksoy, "CHP'den 3 milletvekili istifa ettik. CHP, Atatürk yolundan saptı, şirazesinden de çıktı. Terörle arasına mesafe koymamıştır, HDP'ye doğru yaklaşmıştır. Memleket Partisinde Atatürk ile sorunu olmayacak, terör örgütlerine karşı olacak, liyakatsiz iş yapmayacak, siyasette zenginleşme olmayacak, kadın ve çocuk haklarına da saygılı olacak" diye konuştu.