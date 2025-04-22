CHP Atatürk istismarından vazgeçmiyor

CHP, Atatürk'ü siyasete alet etmekten geri durmuyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, "bana bakan Mustafa Kemal Atatürk'ü görür" diyerek tepki çeken açıklamaya imza atmıştı. CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu ise, partisinin erken seçim ve İmamoğlu'na destek için başlattığı imza kampanyasını düşmana karşı verilen mücadele ile bir tuttu. Erdoğdu, ''bugün bir imza vermek kurtuluş savaşında kuvayi milliye'ye mermi taşımak kadar kıymetli.''dedi.

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