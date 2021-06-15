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CHP Ankara'da çöp torbalarını ağaçlara çiviledi! A Haber ağaç katliamını görüntüledi

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Giriş: 15.06.2021 11:21
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi sokaklarda bulunan çöp kovalarını ağaçların gövesine çiviledi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu başkentteki skandalı gözler önüne serdi, Ankaralılara mikrofon uzattı. Ağaçlara zarar verilmesine öfkelenen vatandaşlar "Bir zamanlar ağaç kesilmesin diyorlardır asıl ağaç düşmanı bunlar" sözleriyle tepki gösterdi.
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