15 Haziran 2021, Salı
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CHP Ankara'da çöp torbalarını ağaçlara çiviledi! A Haber ağaç katliamını görüntüledi
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi sokaklarda bulunan çöp kovalarını ağaçların gövesine çiviledi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu başkentteki skandalı gözler önüne serdi, Ankaralılara mikrofon uzattı. Ağaçlara zarar verilmesine öfkelenen vatandaşlar "Bir zamanlar ağaç kesilmesin diyorlardır asıl ağaç düşmanı bunlar" sözleriyle tepki gösterdi.