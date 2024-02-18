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CHP 31 Mart'a yokuş aşağı gidiyor! Çivril'de 37 gün sonra aday değişti

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Giriş: 18.02.2024 09:42
Denizli CHP'de Ocak ayında düzenlenen program ile Çivril Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan isim, 37 gün sonra başkasıyla değiştirildi
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