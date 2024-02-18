18 Şubat 2024, Pazar
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CHP 31 Mart'a yokuş aşağı gidiyor! Çivril'de 37 gün sonra aday değişti
Denizli CHP'de Ocak ayında düzenlenen program ile Çivril Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan isim, 37 gün sonra başkasıyla değiştirildi