20 Nisan 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Cezaevi aracına EYP’li saldırı: 1 şehit! Patlama ne anlama geliyor?
Son dakika haberine göre… Bursa’da cezaevi servisine yönelik olarak bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 memur şehit düştü, 4 kişi de yaralandı. Peki saldırının amacı neydi? Cezaevi servisi özellikle mi seçildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.