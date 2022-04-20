Cezaevi aracına EYP’li saldırı: 1 şehit! Patlama ne anlama geliyor?

Son dakika haberine göre… Bursa’da cezaevi servisine yönelik olarak bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 memur şehit düştü, 4 kişi de yaralandı. Peki saldırının amacı neydi? Cezaevi servisi özellikle mi seçildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

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