Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş sözler: Biz buradan selfie çekip gitmiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili olarak, “48 mahallemiz doğrudan etkilendi. 31 mahalle boşaltıldı. Zarar gören mahallemiz 17 oldu. 670 vatandaşımızın 654’ü taburcu edildi. Hasar tespitlerine başladık. 47,5 milyon lira ödenek gönderildi. 912 aileye 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. Evi yıkılan vatandaşlara 50 bin TL eşya yardımı yapılacak. 10 bin TL hesaplara aktarıldı. Biz de maalesef sosyal medyada yangın üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen odakları görüyoruz. Üzülerek izliyoruz. Bugün birlik beraberlik günüdür. Biz buradan selfie çekip gitmiyoruz” dedi. Bakan Kurum sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadıkları gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacaklarını kaydetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yangının 28 Temmuz tarihinde 4 farklı noktada çıktığını belirterek, "Her afette olduğu gibi afetin ilk anından itibaren ilgili bakan arkadaşlarımız ile olay yerine intikal ettik. Her yerde yangın ile mücadeleyi, ormanlarımızı ve yerleşim alanlarımızı korumak için arkadaşlarımız mücadele verdiler. İnsanüstü bir gayret ile sahada bir çalışma yapılmakta. 48 mahallemiz doğrudan etkilendi. 31 mahalle boşaltı. Zarar gören mahallemiz 17 oldu. 670 vatandaşımızın 654'ü taburcu edildi. 9 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Bin 882 afet zedeye psikososyal destek verildi. 70 veteriner hekimimiz hizmet veriyor. 59 vatandaşımız yurt ve pansiyonda kalıyor. 62 konteynerimizi kurduk. 128 çadırımızı kurduk. Geçici ahır talepleri var. Ahırlarımızı da geçici kurulumlarını sağlıyoruz. Diğer ihtiyaçları için ise 15 merkez alana konteyner kurduk. 13 bin 500 öğün yemek dağıtımı gerçekleşti" diye konuştu.





"BİN 37 KONUTUMUZU ÖNÜMÜZDEKİ YAZA YETİŞTİRECEĞİZ"

Yangında zarar gören mahallelerde hasar tespitlerine başlandığını açıklayan Bakan Kurum, "47,5 milyon lira ödenek gönderildi. 912 aileye 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. Zarar gören hayvanlarımızın birebir değerleri karşılanacak. 300 kişilik ekip 33 mahallede hasar tespit çalışması yapıldı. 6 bin bağımsız birimde tespit yapıldı. Bin 960 bağımsız birimde hasar tespit ettik. İçme suyu ve elektrik ihtiyaçları için çalışmalar yapılıyor. 3 mahalle haricinde tüm mahallelere elektrik verildi. İçme suyu için ortak bir çalışma yapılıyor. 28 mahallenin içme suyunda meydana gelen hasarları tamamlandı. Tüm mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Konutlarımızı kendi yerlerine yapacağız. Yöresel mimariye uygun olacak. Bu konutlar hiçbir şekilde doğal sit alanlarına yapılmayacak. Nerede yaşıyorsa oraya yapacağız. Konutlarımızı TOKİ eli ile yapacağız. İlk önce ahırlarımızı ihalelerini kısa bir sürede yapmak istiyoruz. Ahırlarımızı 2-3 ay içerisinde tamamlayacağız. Konutlarımızı 1 ay içerisinde ihalesini yapacağız. Bin 37 konutumuzu önümüzdeki yaza yetiştireceğiz. Biz her mahalleye gidiyoruz. Vatandaşlarımız ile görüşüyoruz. Biz bir seferberlik ruhu ile çalışmalarımızı yürütüyoruz" sözlerine yer verdi.



EVİ YIKILAN VATANDAŞLARA 50 BİN TL EŞYA YARDIMI

Evi yıkılan vatandaşlara 50 bin TL eşya yardımı yapılacağını belirten Bakan Kurum, "10 bin TL hesaplara aktarıldı. Muğla ve Marmaris'te çalışmalar devam ediyor. Toplamda 134 binanın ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Tüm bakanlarımız olay yerindeler. Van'da sel meydana geldi. Geçmiş olsun dileklerimi işletiyorum. Orada da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 17 konuk toplam 26 vatandaşımız da Van'da selden etkilendi. En kısa sürede tüm şehirlerimizin yaralarını saracağız. Biz de maalesef sosyal medyada yapılan yangın üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen odakları görüyoruz. Üzülerek izliyoruz. Bugün birlik beraberlik günüdür. Biz buradan selfie çekip gitmiyoruz. Her daim arkadaşlarımız ile beraberiz. Belli odaklar, buradan nasıl bir siyasi rant üretirim, milletin moralini nasıl bozarım, kahramanlarımızın moralini nasıl bozarım diye bir algı peşinde. Biz milletimiz ile beraber yeni konutlarımızı nasıl yapabiliriz anlayışı ile çalışıyoruz. Budan rahatsız olanlar var. Onlar olmaya devam etsinler. Biz her afet bölgesine gidiyoruz. Milletinin devletine güveni tamdır" açıklamasına yer verdi.



"ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZA MİNNETTARIZ"

Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise açıklamasında, "Belli noktalarda kontrol altına aldık. Onlara helikopter ve uçak binlerce arkadaşımız topyekûn bir mücadele var. Çalışan arkadaşlarımıza minnettarız. Bu yangını söndürmek için izlerini kaldırmak için yine topyekûn bir çalışma yapacağız. Böyle bir insanüstü mücadele yapılırken arkadaşlarımızın moralini bozmaya kimsenin hakkı yok. Bu afetin de kısa sürede üstesinden geleceğiz. Bütün temennimiz odur. Bu olay bitmeden buradan ayrılmayacağız" dedi.

Bakan Kurum, sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadıkları gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacaklarını sözlerine ekledi.