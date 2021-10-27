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Çevre ve Şehircilik Bakanı A Haber'de açıkladı: Ankara AKM Millet Bahçesi özellikleri neler?

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Giriş: 27.10.2021 19:16
Güncelleme:27.10.2021 19:17
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da açılacak olan AKM Millet Bahçesi'ne yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Millet Bahçesi'nin özelliklerini anlatan Kurum, tüm vatandaşları açılışa beklediklerini belirtti. Peki Ankara AKM Millet Bahçesi ne zaman açılacak? Özellikleri neler? AKM Millet Bahçesi nerede?
Ankara AKM Millet Bahçesi özellikleri neler?
Ankara AKM Millet Bahçesi özellikleri neler?
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