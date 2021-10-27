Çevre ve Şehircilik Bakanı A Haber'de açıkladı: Ankara AKM Millet Bahçesi özellikleri neler?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da açılacak olan AKM Millet Bahçesi'ne yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Millet Bahçesi'nin özelliklerini anlatan Kurum, tüm vatandaşları açılışa beklediklerini belirtti. Peki Ankara AKM Millet Bahçesi ne zaman açılacak? Özellikleri neler? AKM Millet Bahçesi nerede?