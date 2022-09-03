03 Eylül 2022, Cumartesi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketi hakkında flaş açıklama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Pakistan’da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Pakistan’ın çeşitli bölgelerinde incelemelerde bulundu. Bölgede bulunan Bakanlar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.