02 Temmuz 2024, Salı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu! Sağlık sorunları nedeniyle görevden affını istedi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, sağlık sorunları nedeniyle görevden affını istedi. Özhaseki, açıklamasında, "Üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı.