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Cemil Çiçek A Haber'e konuştu: Erdoğan 2023'te hukuken aday olabilir

A Haber
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Giriş: 09.02.2022 12:20
Başkan Erdoğan'ın 2023'teki adaylığı tartışmasına eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'ten tepki geldi. A Haber'e konuşan Çiçek, "Sayın Erdoğan 2023'te hukuken aday olabilir" dedi "Seçim zamanı gelmeden tartışma başlatmak, kurumları ve şahışları yıpratır" ifadelerini kullandı.

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