Cem Uzan altılı koalisyona isyan etti:Bu bir intihar! Siz bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz?

Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanırken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte toplamda 7 Cumhurbaşkanı yardımcılığı içeren formül Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan'ı isyan ettirdi. Uzan yaptığı açıklamada bu sistemi "intihar" olarak tanımlarken "Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz? 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan bir rejim dünyada yok." ifadelerini kullandı.