27 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Cem Garipoğlu Çin’e kaçtı iddiası! Muhabirimiz Pekin’den anlattı

Cem Garipoğlu Çin’e kaçtı iddiası! Muhabirimiz Pekin’den anlattı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2024 16:25
İstanbul'da 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Kritik kararın ardından cevaplanmayı bekleyen pek çok soru var. Bunlardan en dikkat çekeni ise Cem Garipoğlu'nun Çin'e kaçtığı iddiası. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin’den anlattı.

Muhabirimiz Mehmet Zeyrek'in Pekin'den anlattıkları şöyle:

"Çin'de çekilen bir fotoğraf tartışmalara neden oldu. Cem Garipoğlu'nun intihar etmeden önce 13-14 saat Çince çalıştığı biliyordu. Bunun yanında Cem Garipoğlu 5 dil konuşan birisi. İntiharından önce cezaevinde Rusça ve Çince yönelmişti. Çinceye çok çalıştığı biliniyordu. İntihar haberinin ardından ailesinin eğlencesi fotoğraflar paylaşması ve Münevver Karabulut ailesine nedamet göstermemeleri baş sağlığı dilemmeleri şüpheleri arttırdı.

İşte Çin'de çekilen ve Cem Garipoğlu'na benzeyen fotoğraf üzerine buraya Çin'e kaçtığı iddia edildi. Bunun yanında Cem Garipoğlu'nun kimlik değiştirerek estetik ameliyat olup yüz değiştirerek yaşadığı konuşulan iddialar arasında. Çin basınında Türkiye'de gündem olan bu olayla ilgili bir haber bulunmuyor.

Normal şartlarda Çin'e vize aldıktan sonra gelip yaşamanız oldukça zor. Oturum izni almanız ve burada bir iş bulup çalışmanız neredeyse imkansız. Ticaretin yoğun olduğu Shenzhen bölgesinden ancak bir davet alarak buraya yerleşebilirsiniz. Nitekim zaten Türkiye'de dosyası kabarık kişilerin kaçacağı ülke Çin değil elbette ve Türkiye'nin talebi üzerine hemen Çin tarafından gönderilecek kişiler olduğu için de bu durumun da göz önünde bulundurulması gerekiyor."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cem Garipoğlu Çin’e kaçtı iddiası!
Cem Garipoğlu Çin’e kaçtı iddiası!
Başkan Erdoğan: BM’nin bizi daimi üye yapma hesabı yok
Başkan Erdoğan: BM'nin bizi daimi üye yapma hesabı yok
A Haber saldırıların hedefindeki Beyrut’ta
A Haber saldırıların hedefindeki Beyrut'ta
Irak’ın kuzeyine operasyon: 22 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyine operasyon: 22 terörist öldürüldü
A Haber Orta Doğu’nun nabzını tutuyor
A Haber Orta Doğu’nun nabzını tutuyor
Otopsi fotoğrafları ne anlatıyor?
Otopsi fotoğrafları ne anlatıyor?
16 gemi Boğaz’da!
16 gemi Boğaz’da!
Türk vatandaşları nasıl tahliye edilecek?
Türk vatandaşları nasıl tahliye edilecek?
Hizbullah saldırısı A Haber’de
Hizbullah saldırısı A Haber'de
Baş döndüren diplomasi trafiği
Baş döndüren diplomasi trafiği
Terör inleri imha edildi
Terör inleri imha edildi
Garipoğlu’nun mezarı 10 yıl sonra açılacak!
Garipoğlu'nun mezarı 10 yıl sonra açılacak!
Daha Fazla Video Göster