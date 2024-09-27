Cem Garipoğlu Çin’e kaçtı iddiası! Muhabirimiz Pekin’den anlattı

İstanbul'da 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Kritik kararın ardından cevaplanmayı bekleyen pek çok soru var. Bunlardan en dikkat çekeni ise Cem Garipoğlu'nun Çin'e kaçtığı iddiası. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin’den anlattı.

Muhabirimiz Mehmet Zeyrek'in Pekin'den anlattıkları şöyle:

"Çin'de çekilen bir fotoğraf tartışmalara neden oldu. Cem Garipoğlu'nun intihar etmeden önce 13-14 saat Çince çalıştığı biliyordu. Bunun yanında Cem Garipoğlu 5 dil konuşan birisi. İntiharından önce cezaevinde Rusça ve Çince yönelmişti. Çinceye çok çalıştığı biliniyordu. İntihar haberinin ardından ailesinin eğlencesi fotoğraflar paylaşması ve Münevver Karabulut ailesine nedamet göstermemeleri baş sağlığı dilemmeleri şüpheleri arttırdı.

İşte Çin'de çekilen ve Cem Garipoğlu'na benzeyen fotoğraf üzerine buraya Çin'e kaçtığı iddia edildi. Bunun yanında Cem Garipoğlu'nun kimlik değiştirerek estetik ameliyat olup yüz değiştirerek yaşadığı konuşulan iddialar arasında. Çin basınında Türkiye'de gündem olan bu olayla ilgili bir haber bulunmuyor.

Normal şartlarda Çin'e vize aldıktan sonra gelip yaşamanız oldukça zor. Oturum izni almanız ve burada bir iş bulup çalışmanız neredeyse imkansız. Ticaretin yoğun olduğu Shenzhen bölgesinden ancak bir davet alarak buraya yerleşebilirsiniz. Nitekim zaten Türkiye'de dosyası kabarık kişilerin kaçacağı ülke Çin değil elbette ve Türkiye'nin talebi üzerine hemen Çin tarafından gönderilecek kişiler olduğu için de bu durumun da göz önünde bulundurulması gerekiyor."