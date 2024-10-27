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Çarpıcı iddia! Latif Erdoğan A Haber'de anlattı: Elebaşı Fetullah Gülen 29 Mayıs'ta öldü! 5 ay gizlediler

Çarpıcı iddia! Latif Erdoğan A Haber'de anlattı: Elebaşı Fetullah Gülen 29 Mayıs'ta öldü! 5 ay gizlediler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 15:53
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra örgütte liderlik kavgası nasıl sonuçlanacak? Yüzünü gizleyen firari FETÖ'cüler kim? Yazar Latif Erdoğan, A Haber canlı yayınında çarpıcı iddialarda bulundu. Erdoğan, "Boş bir tabuta abdestsiz namaz kıldılar. Kesinlikle Gülen o gömdük dedikleri yerde değil." dedi.
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