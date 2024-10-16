16 Ekim 2024, Çarşamba
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Canlı yayında deprem anı! Deprem işte böyle hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla can ve mal kaybı bulunmadığını bildirdi. Malatya'da yerel kanal canlı yayınınında sunucu depreme işte böyle yakalandı.