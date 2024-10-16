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Canlı yayında deprem anı! Deprem işte böyle hissedildi

Canlı yayında deprem anı! Deprem işte böyle hissedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 12:38
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla can ve mal kaybı bulunmadığını bildirdi. Malatya'da yerel kanal canlı yayınınında sunucu depreme işte böyle yakalandı.
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Canlı yayında deprem anı!
Canlı yayında deprem anı!
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