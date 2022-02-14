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Çankaya'da '28 Şubat' masası! HDP'siz masa mesajı kime? Yuvarlak masada adaylık krizi mi?

A Haber
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Giriş: 14.02.2022 13:01
Oturma düzenine çare bulamayan 6 muhalefet partisi geçtiğimiz günlerde yuvarlak masada bir araya geldi. 5 saatten fazla süren toplantıdan sonra Türkiye’nin hafızasında kara bir leke olarak yer alan 28 Şubat’ta anlaştıkları sistem ile ilgili açıklama yapacaklarını ilan ettiler. 6 muhalefet partisi neden post modern darbe tarihini işaret etti? '28 Şubat' koalisyonu mu? HDP'nin yuvarlak masaya davet edilmeme stratejisi kimin fikri? 6 muhalefet lideri neden HDP'siz buluştu, perde arkasında ne var? 6'lı masada 3. ittifak için neler konuşuldu, liderler ne dedi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.
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