Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı FETÖ'cü Fatih Gürsul'u masum ilan etti |Video

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, FETÖ'den 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ve binlerce kez Bylock'a giriş yaptığı tespit edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'u adeta masum ilan etti. Kaftancıoğlu, "Fatih Gürsul cezaevinde. Sadece genel başkanımızın danışmanı olması nedeniyle cezası artırıldı. Türk Ceza ve hukuk sisteminde böyle bir şey yok." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, FETÖ'den 10 yıl 6 ay hapis cezası alan, binlerce kez Bylock'a giriş yaptığı belirlenen Fatih Gürsul'u adeta masum ilan etti.

FETÖ'cü olduğu delillerle desteklenen bir dönem CHP lideri Kılıçdaroğlu'un danışmanlığını yapan Gürsul'un aldığı cezanın nedenini çarpıtan Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı;

''Kaftancıoğlu, yayında CHP' Genel Bşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ bağlantısı nedeniyle yargılanan ve telefonundan ByLock çıkan eski danışmanı Fatih Gürsul'a da sahip çıktı. Gürsul'dan geçen günlerde bir mesaj aldığını söyleyen Kaftancıoğlu "Fatih Gürsul cezaevinde. Sadece genel başkanımızın danışmanı olması nedeniyle cezası artırıldı. Türk Ceza ve hukuk sisteminde böyle bir şey yok. Kendisinin cezası veriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapması artırıcı unsur. Yani cezasına artırıcı unsur olarak değerlendiriliyor" iddiasında bulundu.''