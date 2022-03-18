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Çanakkale Zaferimizin nişanesi... Türkiye’nin tarihe damgası! Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

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Giriş: 18.03.2022 00:29
Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı bugün Başkan Erdoğan önderliğinde yapılacak. Önemli açılış öncesi sosyal medyadan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye’nin tarihe damgası…" ifadelerini kullandı.
Çanakkale Zaferimizin nişanesi... Türkiye’nin tarihe damgası!
Çanakkale Zaferimizin nişanesi... Türkiye’nin tarihe damgası!
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