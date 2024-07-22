Çanakkale korkutan deprem! İstanbul ve çevrelerinde de hissedildi | Çanakkale Valisinden ilk açıklama

Çanakkale 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem İstanbul ve çevrelerinde de hissedildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine merkezli 4.7 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını A Haber’de belirtti.

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