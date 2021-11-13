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Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru | Başkan Erdoğan köprünün son tabliye montajını yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.11.2021 15:30
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı. Son tabliye montajı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün katıldığı törenle yapıldı. Simgelerin Köprüsü olarak isimlendirilen yapının kuleleri 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Üst kısımları, Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü top mermisini temsil ediyor.
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