Can Holding ve Ciner Grubu şüphelileri adliyede: 10 kişi savcılığa sevk edildi

Giriş: 01.10.2025 10:28
Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, malvarlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla ifade veriyor. Bir şüpheli emniyetten serbest bırakılırken, diğerleri adli işlemler için hakimliğe çıkarıldı. Daha önce MASAK raporları ve mali denetimlerle başlayan soruşturma, Can Holding ve Ciner Grubu bünyesindeki çok sayıda şirketi kapsıyor. Adliyede ifade işlemleri süren şüpheliler arasında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yetkililer bulunuyor. Kayyum atanan şirket sayısı 18’e yükselirken, soruşturma kapsamındaki mali ve ticari bağlantılar incelenmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt faaliyetlerinin tespit edildiğini ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonları yürütüyor.
