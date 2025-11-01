Can Holding soruşturması İran’a uzandı! Adalet Bakanlığı resmi yazı talep etti

Can Holding soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın Türkiye sınırlarını aşarak İran'a uzandığı öğrenildi. Adalet Bakanlığı, İran makamlarından resmi yazı talebinde bulundu. Peki, İran'da da Can Holding hakkında bir soruşturma yürütülüyor mu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

