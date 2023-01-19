19 Ocak 2023, Perşembe
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Can Ataklı'dan 'aday 6'lı masadan değil' iddiası: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da değil
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, 6+1'li masanın cumhurbaşkanı adayının parti liderlerinden değil, dışarıdan bir isim olacağını öne sürdü. Ataklı, "Anketlerde kendilerini şişiriyorlar" dediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da aday gösterilmeyeceğini söyledi. Söz konusu açıklama sonrası gözler, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de yer alan ve 4 siyasi parti liderinin aday olmasını istediği o isme çevirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün yaptığı açıklamada, seçecekleri adayın cumhurbaşkanı olması durumunda partisiz şekilde görevini yürüteceğini söyledi.