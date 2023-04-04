04 Nisan 2023, Salı
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Çalışmalar tamamlanıyor! İşte Kız Kulesi'nin açılış tarihi
İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlanıyor. Kız Kulesi mayısın ilk haftası ziyaretçileriyle buluşacak. Kız Kulesi'nde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini belirterek "Bu çalışmayla yapının sadece üstünün değil alt tarafında, platformun altında, deniz tarafındaki eksiklikleri de fark edildi. Bununla ilgili sağlamlaştırma, güçlendirme çalışmaları tamamlanıyor. Platformun etrafında bir kazıklama çalışmamız var. Aslında şu anda sürecin iki ay gecikmesindeki ana sebep de bu depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler." dedi.