04 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Çalışmalar tamamlanıyor! İşte Kız Kulesi'nin açılış tarihi

Çalışmalar tamamlanıyor! İşte Kız Kulesi'nin açılış tarihi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.04.2023 12:08
İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlanıyor. Kız Kulesi mayısın ilk haftası ziyaretçileriyle buluşacak. Kız Kulesi'nde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini belirterek "Bu çalışmayla yapının sadece üstünün değil alt tarafında, platformun altında, deniz tarafındaki eksiklikleri de fark edildi. Bununla ilgili sağlamlaştırma, güçlendirme çalışmaları tamamlanıyor. Platformun etrafında bir kazıklama çalışmamız var. Aslında şu anda sürecin iki ay gecikmesindeki ana sebep de bu depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler." dedi.
PKK ile mücadele nereden nereye geldi?
PKK ile mücadele nereden nereye geldi?
İşte Kız Kulesi’nin açılış tarihi
İşte Kız Kulesi'nin açılış tarihi
KYK yurtları açılacak mı?
KYK yurtları açılacak mı?
Tecrübeyle gençlik enerjisi birleşecek!
Tecrübeyle gençlik enerjisi birleşecek!
CHP ile HDP arasında sır protokol
CHP ile HDP arasında sır protokol
Başkan Erdoğan’ın tepkisi dünya basınında
Başkan Erdoğan'ın tepkisi dünya basınında
Yusufeli’nde su yüksekliği 100 metreyi buldu!
Yusufeli'nde su yüksekliği 100 metreyi buldu!
Kaftancıoğlu’ndan takiyye itirafı
Kaftancıoğlu'ndan takiyye itirafı
CHP, Kaftancıoğlu’nun rezilliğine sahip çıktı
CHP, Kaftancıoğlu'nun rezilliğine sahip çıktı
Tuzaklar Türkiye’yi yolundan çeviremez
"Tuzaklar Türkiye'yi yolundan çeviremez"
İşte CHP ve İYİ Parti’nin oy oranı
İşte CHP ve İYİ Parti’nin oy oranı
İYİ Parti’de büyük kaos!
İYİ Parti'de büyük kaos!
Daha Fazla Video Göster