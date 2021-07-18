18 Temmuz 2021, Pazar
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Büyükşen çiftinin cinayetinde saklı kalan gerçekler neler? Metin ve Necla Büyükşen'i kiralık katil mi öldürdü?
Konya'da 3 yıl önce evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı. Ancak cinayetin ardında bazı soru işaretleri var. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.