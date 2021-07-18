Büyükşen çiftinin cinayetinde saklı kalan gerçekler neler? Metin ve Necla Büyükşen'i kiralık katil mi öldürdü?

Konya'da 3 yıl önce evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı. Ancak cinayetin ardında bazı soru işaretleri var. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.