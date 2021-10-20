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Büyükelçilerin uğruna Türk yargısına müdahale etmeye kalkıştığı Osman Kavala kimdir?

A Haber
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Giriş: 20.10.2021 13:25
Osman Kavala, kendine liberal diyen sözde aydınların patronu gibi. Solun birkaç yıldır yükselen fikir mafyasında sponsoru bir nevi. En önemlisi ünü "Kızıl milyarder" deniyor ona. 1957 Paris doğumlu Osman Kavala! Robert koleji ve Manchester Üniversitesi mezunu. 1982'den bu yana babasından kalan Kavala Holding'i yönetiyor. Ama başka bir sürü işi daha var. Kızıl milyarder yakıştırmasını hak etmesine neden kuşkusuz, kurucu ortağı olduğu, sol literatürün önemli kaynağı konumundaki iletişim yayınları. Ama aynı Kavala, George Soros'un kurucusu olduğu, "Açık Toplum Enstitüsü" yani  "Liberal İşgal Gücü"nün de Danışma Kurulu'nda. Yine aynı Osman Kavala Anadolu'daki "Etnik" kültürlerle ilgili çalışmalar yapan, Anadolu Kültür A.Ş.'nin de kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. İşte Osman Kavala'nın karmaşık uluslararası ilişkiler ağı…
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