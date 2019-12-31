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31.12.2019

Büyükada'daki karantina ahırları görüntülendi! Atların zayıf düşmüş hali içleri sızlattı

Büyükada'da 105 atın ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmesinin ardından gözler karantina ahırlarına çevrildi. Özel izinle ahırlara giren hayvanseverler ahırları fotoğraflarken, hayvanseverler atların zayıf düştüğünü söyledi.

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