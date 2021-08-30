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Büyük Zafer'in 99.yılı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrikleri kabul etti

A Haber
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Giriş: 30.08.2021 12:42
Başkan Recep Tayyyip Erdoğan, beraberindeki heyet ile 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Başkan Erdoğan başkanlığındaki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla, cumhurla, cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir" diye yazdı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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