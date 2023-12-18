Büyük Marmara depremi için uzmanlar uyarıyor! Fay hatlarının enerjisi dolmuş durumda

Dün akşam saatlerinde İstanbul ve birçok noktada hissedilen Çınarcık depremi Büyük Marmara Depremi’nin habercisi miydi? 6 Şubat depremlerinden sonra İstanbul halkı da endişeli bir bekleyiş içerisinde. Olası Büyük Marmara Depremi için zaman daraldı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN