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Büyük Marmara depremi için uzmanlar uyarıyor! Fay hatlarının enerjisi dolmuş durumda

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 13:35
Dün akşam saatlerinde İstanbul ve birçok noktada hissedilen Çınarcık depremi Büyük Marmara Depremi’nin habercisi miydi? 6 Şubat depremlerinden sonra İstanbul halkı da endişeli bir bekleyiş içerisinde. Olası Büyük Marmara Depremi için zaman daraldı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk değerlendirdi.
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