Büyük İstanbul depremi olacak mı? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’de yanıtladı: Papağan gibi onu söylediler

"Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli" neleri değiştirecek? Afete karşı hangi önlemler alınacak? İstanbul için hangi plan devrede? Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, İstanbul’da riskli ilçeleri tek tek saydı uyarılarda bulundu. Üşümezsoy, "Spekülatif modeller toplumu korkutmasın." ifadelerini kullandı.

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