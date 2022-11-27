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"Büyük İstanbul Buluşması"

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.11.2022 16:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Galatasaray NEF Stadyumu'nda gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Buluşması" için geri sayım başladı. Buluşma için stadyumun içerisine kurulan dev sahneden hem videolar gösterilecek hem de bir taraftan konuşmalar gerçekleştirilecek. Serkan Bayram, ''20 yıllık bir iktidarız ve çok büyük hizmetler yaptık. 80 yılda yapılamayanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Partimiz gerçekleştirdi.'' diye konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Galatasaray NEF Stadyumu'nda gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Buluşması" için geri sayım başladı. Program öncesi canlı yayın konuğumuz Serkan Bayram, 20 yıllık bir iktidarız ve çok büyük hizmetler yaptık. 80 yılda yapılamayanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Partimiz gerçekleştirdi. Eğitimde, ulaşımda, sağlıkta büyük hizmetler yaptık. Hayatın her alanında büyük dokunuşlar yaptık. 2019 yılında bizim mirasımızı alan belediyeler onu bile düzgün yapamadılar. Toplum bunun net şekilde farkında. Vatandaşlar çok pişman ve 'Keşke elimiz kırılsaydı da vermeseydik' diyenler var. İstanbul'da şu anda bir değişim olmadı. Metro projeleri bizim zamanımızda başlayan projeler yeni hiçbir şey yok. Sadece algı operasyonu yapıyorlar. Vatandaş bunu görüyor.'' dedi.
Büyük İstanbul Buluşması
"Büyük İstanbul Buluşması"
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