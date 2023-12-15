15 Aralık 2023, Cuma
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Butik vurgununa isyan! İade halinde kargo ücreti kime ait?
Sosyal medyada tekstil ürünleri satan butikler, vurguncu oldu. İade almayan, değişimde de kargo ücretini alıcıya yükleyen firmalar vatandaşı isyan ettirdi. Ticaret Bakanlığı, firmaları uyardı. Ürün başına 2.172 TL ceza kesecek. Bazı firmalar ürün satışlarına, "kargo iade ücreti müşteriye aittir" şartını koşuyor. Peki yasal olarak tüketicin hakkı ne? Ayrıntılar A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve Avukat Zafer İşeri aktardı. İşte haberin detayları…