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Bursa'daki uçak kazasında çarpıcı gerçek! Pilotun o konuda eğitimi yoktu...

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Giriş: 01.12.2022 18:38
Bursa'da, Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisindeki ormana düşen TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal'ın yakın arkadaşı Pilot Eğitmeni Vedat Sarıkaya kazaya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yaşanan kazaya ilişkin çarpıcı gerçeği açıklayan Sarıkaya, pilotun görüş şartlarını kaybettiği bir durumda uçağı kullanabilecek bir eğitiminin olmadığını söyledi. İşte detaylar...
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Bursa'daki uçak kazasında çarpıcı gerçek
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