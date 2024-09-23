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Bursa'daki eğitim uçağı neden düştü? Mühendis Pilot Ahmet İzgi A Haber'de değerlendirdi

Bursa'daki eğitim uçağı neden düştü? Mühendis Pilot Ahmet İzgi A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 09:56
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde eğitim uçağı düştü. Öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı hayatını kaybetti. Mühendis Pilot Ahmet İzgi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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