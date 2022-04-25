25 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bursa'da eğitim uçağının düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da eğitim uçağının düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2022 19:55
Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'taki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, caddede yürüyen vatandaşların olay önce ses duymaları ve kaçışmaları, uçağın düşme anı ile çıkan yangınlar yer alıyor.
Bursa’da eğitim uçağının düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı
Bursa'da eğitim uçağının düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı
Brezilya’da önemli açıklamalar
Brezilya'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları
Ankara’da kritik görüşme!
Ankara'da kritik görüşme!
Uçak nasıl düştü?
Uçak nasıl düştü?
İşte düşen uçağın sağlam görüntüsü!
İşte düşen uçağın sağlam görüntüsü!
Belediye Başkanı A Haber’de
Belediye Başkanı A Haber'de
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Bursa Valisi son durumu anlattı
Bursa Valisi son durumu anlattı
Mahallenin muhtarı A Haber’e konuştu
Mahallenin muhtarı A Haber’e konuştu
Bursa’da uçak neden düştü?
Bursa’da uçak neden düştü?
TIR’lar sınırları gemilerle aşacak!
TIR’lar sınırları gemilerle aşacak!
Daha Fazla Video Göster