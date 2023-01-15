Bursa'da Büyük Birlik Partisi Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi

Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanlığı 11.Olağan İl Kongresi Genel Başkan Mustafa Destici'nin katılımıyla Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Destici, ''Kıymetli kardeşlerim Bursa'mızın çok kıymetli ilçeleri var. Bu ilçelerde yaşayan bu ilçelerden aramızda olan kardeşlerimizi selamlıyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım kardeşlerim. Türkiye büyüyor. Türkiye gelişiyor. Azerbaycan'dan Libya'ya Kafkaslardan Orta doğuya yer yüzünde Türk ve müslüman varsa dünyanın neresinde mazlum varsa Türkiye devleti orada olmaya çalışıyor ve orada olacak inşallah. Önümüzdeki dönemde inşallah cumhur ittifakıyla birlikte hem seçimi kazanacağız hem mecliste daha güçlü bir şekilde yer alacağız.'' dedi.