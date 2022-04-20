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Bursa’da bombalı saldırı | A Haber olay yerinde! Bomba işte bu direğe kondu

A Haber
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Giriş: 20.04.2022 10:31
Bursa’da merkez Osmangazi ilçesinde İhsaniye metrosu civarında bulunan akaryakıt istasyonuna yakın noktada cezaevi servisine yönelik olarak bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Elektrik direğine konulan EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı. A Haber bombanın konduğu elektrik direğini görüntüledi.
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