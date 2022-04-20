Bursa’da bombalı saldırı | A Haber olay yerinde! Bomba işte bu direğe kondu

Bursa’da merkez Osmangazi ilçesinde İhsaniye metrosu civarında bulunan akaryakıt istasyonuna yakın noktada cezaevi servisine yönelik olarak bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Elektrik direğine konulan EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı. A Haber bombanın konduğu elektrik direğini görüntüledi.

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