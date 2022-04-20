20 Nisan 2022, Çarşamba
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Bursa’da bombalı saldırı | A Haber olay yerinde! Bomba işte bu direğe kondu
Bursa’da merkez Osmangazi ilçesinde İhsaniye metrosu civarında bulunan akaryakıt istasyonuna yakın noktada cezaevi servisine yönelik olarak bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Elektrik direğine konulan EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı. A Haber bombanın konduğu elektrik direğini görüntüledi.