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Bursa Nilüfer Belediyesi’nde tartışmalı karar | Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli 2 yıl önce evlendiği eşi Aslıhan Özaslan Ayradilli’yi belediyeye aldı! Ek ödeme alsın diye...

A Haber
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Giriş: 14.11.2021 12:50
Bursa Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli'nin, eşi Aslıhan Özaslan Ayradilli’yi belediyede işe başlatması tartışmalara neden oldu. A Haber muhabiri Özgür Yıldız detayları canlı yayında aktardı.
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