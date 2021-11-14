VideolarGündem VideolarıBursa Nilüfer Belediyesi’nde tartışmalı karar | Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli 2 yıl önce evlendiği eşi Aslıhan Özaslan Ayradilli’yi belediyeye aldı! Ek ödeme alsın diye...
Bursa Nilüfer Belediyesi’nde tartışmalı karar | Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli 2 yıl önce evlendiği eşi Aslıhan Özaslan Ayradilli’yi belediyeye aldı! Ek ödeme alsın diye...
Bursa Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli'nin, eşi Aslıhan Özaslan Ayradilli’yi belediyede işe başlatması tartışmalara neden oldu. A Haber muhabiri Özgür Yıldız detayları canlı yayında aktardı.