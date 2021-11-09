10 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Burhaniye’de FETÖ’den ihraç edilen astsubay polisten kaçamadı

Burhaniye’de FETÖ’den ihraç edilen astsubay polisten kaçamadı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.11.2021 18:59
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, FETÖ’den ihraç edilen astsubay, polisin takibi sonucu yakalandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) görevlileri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik haklarında hüküm verilmiş ve firari konumda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik olarak hakkında 6 yıl 3 ay hüküm verilmiş ve Yargıtayca verilen kararı onanan, astsubay olarak görevli iken 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkartılan kişinin bulunabileceği adreslere yönelik yapılan aramalarda yakalanması mümkün olamayınca, araştırmalarını yoğunlaştırdı. Polis ekipleri, yapılan teksif çalışmaları sonucu aranan kişiyi sanayi bölgesinde yakaladı. Yakalanan firari şahıs Burhaniye T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Polis ekipleri, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonel çalışmalarının aralıksız ve titizlikle devam edeceğini açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Binali Yıldırım Sakaryalıları kıramadı Başkan Erdoğan’ı aradı
Binali Yıldırım Sakaryalıları kıramadı Başkan Erdoğan'ı aradı
Son beş yılda ağaçlandırmada Türkiye Avrupa birincisi
"Son beş yılda ağaçlandırmada Türkiye Avrupa birincisi"
Kadın milletvekillerinden Türkkan’a tepki
Kadın milletvekillerinden Türkkan'a tepki
Malatya’daki bina neden yıkıldı?
Malatya'daki bina neden yıkıldı?
Malatya’da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıktı
Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıktı
Malatya’da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıktı!
Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıktı!
Malatya Valisi Aydın Baruş çöken binadaki son durumu açıkladı
Malatya Valisi Aydın Baruş çöken binadaki son durumu açıkladı
NATO Kuvvetleri Antalya’da! İşte yeni görüntüler
NATO Kuvvetleri Antalya'da! İşte yeni görüntüler
Malatya’daki binanın çökme anı kamerada
Malatya'daki binanın çökme anı kamerada
Burhaniye’de FETÖ’den ihraç edilen astsubay polisten kaçamadı
Burhaniye’de FETÖ’den ihraç edilen astsubay polisten kaçamadı
Malatya Valisi’nden flaş açıklama
Malatya Valisi'nden flaş açıklama
Şehit aileleri ve gazilerin Türkkan tepkisi giderek büyüyor!
Şehit aileleri ve gazilerin Türkkan tepkisi giderek büyüyor!
Daha Fazla Video Göster