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Bugün seçim olsa kim kazanır? Hangi parti yüzde kaç oy alır? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı ne? Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!

A Haber
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Giriş: 07.01.2022 10:35
Son dakika haberine göre: AK Parti-MHP-CHP-HDP-İYİ Parti’nin oy oranı ne kadar oldu? Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? Son seçim anketinde hangi parti önde? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün köşesinde her yıl seçmen eğilimlerini düzenli ve derinlemesine yapan Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Grubu ve Global Akademi ortaklığının birlikte yaptıkları çalışmayı paylaştı.
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