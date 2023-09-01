01 Eylül 2023, Cuma
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Bugün resmen başladı! Artık zorunlu... Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında arabuluculuk dönemi
Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem bugün resmen başladı. Arabuluculuk Yasası'ndaki değişiklik yürürlüğe girdi. Bundan böyle ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıkalrda mahkemeden önce arabulucu devreye girecek. Peki süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...