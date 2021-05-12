Arefe günü marketler kaça kadar açık? Ramazan Bayramı arefesinde gözler marketlerin çalışma saatlerine çevrildi. Saat 10.00'da açılan marketlerin kaçta kapanacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile marketlerin arefe gününde hangi saatler aralığında çalışacağı belli oldu. Peki, Bugün marketler kaçta kapanıyor? Arefe Günü marketler kaça kadar açık? A Haber muhabiri Esra Keskin detayları canlı yayında aktardı.