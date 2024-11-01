01 Kasım 2024, Cuma
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Bu makineyi kullananlar dikkat! Pulsar Z5 markasına yasak

Bu makineyi kullananlar dikkat! Pulsar Z5 markasına yasak

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 09:36
Tarım Bakanlığı'nın gıda teröristlerini tek tek açıklamasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yetkisi alanında olan ve halk sağlığını tehdit eden ürünlere el attı. Beyaz eşya, kırtasiye, oyuncak ve giyim gibi birçok sektör incelenmeye alındı. İşte o incelemelerin sonunda,  "Pulsar Z5" marka saç kurutma makinasının can ve mal güvenliği gerekçesi ile piyasadan toplatılmasına karar verildi. Üstelik bu karar eşine az rastlanır bir şekilde gazete ilanı ile duyuruldu.
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