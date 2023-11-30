30 Kasım 2023, Perşembe
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Bu bir “dedi ve öldü” hikayesidir… Isparta uçağı düştü mü düşürüldü mü? Ölen profesörler.. Toryum ve komplo teorileri | ANALİZ
"Türkiye'nin sahip olduğu toryumun toplam değeri yaklaşık 70 trilyon 400 milyar dolar.'' dedi ve öldü. 30 Kasım 2007'de Isparta'da düşen uçakta ekibiyle beraber hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi'nin hocası Profesör Engin Arık, şaibeli helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu hep toryumdan bahsetti. İşte gariplikler silsilesi ve FETÖ izleri...