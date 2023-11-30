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Bu bir “dedi ve öldü” hikayesidir… Isparta uçağı düştü mü düşürüldü mü? Ölen profesörler.. Toryum ve komplo teorileri | ANALİZ

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Giriş: 30.11.2023 13:01
"Türkiye'nin sahip olduğu toryumun toplam değeri yaklaşık 70 trilyon 400 milyar dolar.'' dedi ve öldü. 30 Kasım 2007'de Isparta'da düşen uçakta ekibiyle beraber hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi'nin hocası Profesör Engin Arık, şaibeli helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu hep toryumdan bahsetti. İşte gariplikler silsilesi ve FETÖ izleri...
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Bu bir “dedi ve öldü” hikayesidir...
Bu bir “dedi ve öldü” hikayesidir...
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