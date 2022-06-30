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Bot hesaplarla yangın mücadelesi provoke edildi! Bot hesaplarda FETÖ ve PKK izi

A Haber
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Giriş: 30.06.2022 16:00
Marmaris'taki orman yangınına devlet bütün imkanlarıyla müdahale etti. Yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar aralıksız sürdü. Ancak sosyal medyada, bot hesaplar tarafından bu çalışmalar provoke edildi. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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