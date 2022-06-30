30 Haziran 2022, Perşembe
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Bot hesaplarla yangın mücadelesi provoke edildi! Bot hesaplarda FETÖ ve PKK izi
Marmaris'taki orman yangınına devlet bütün imkanlarıyla müdahale etti. Yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar aralıksız sürdü. Ancak sosyal medyada, bot hesaplar tarafından bu çalışmalar provoke edildi. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.