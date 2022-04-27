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Bosna Hersek’te FETÖ tehdidi! Gizlenmek için hülle yapıyor

A Haber
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Giriş: 27.04.2022 11:55
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından dünyanın pek çok bölgesinde ifşa olan FETÖ, Bosna Hersek'te varlığını sürdürüyor. Teröristler ülkedeki yapılanmalarını gizlemek için FETÖ okullarında iki kez el değişikliği yaptı. Türkiye ise ülkede FETÖ'ye karşı hem eğitim alanında hem de diplomatik anlamda çalışmalarına devam ediyor. A Haber dış haberler editörü Neslihan Önder, Bosna Hersek'e gitti, bölgede FETÖ tehdidine ilişkin yaşananları derledi.
Bosna Hersek’te FETÖ tehdidi BOSNA HERSEK'TE FETÖ TEHDİDİ

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