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Bombayı bırakan terörist yakalandı! İşte İstiklal Caddesi'deki bombalı saldırıdan son dakika gelişmeleri

A Haber
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Giriş: 14.11.2022 10:18
İstanbul İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti,  81 kişi de yaralandı. Olayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombacının yakalandığını söyledi.  A Haber muhabiri Mehmet Karataş olay yaşandığı caddeden son bilgileri aktardı.
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