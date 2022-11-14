Bombayı bırakan terörist yakalandı! İşte İstiklal Caddesi'deki bombalı saldırıdan son dakika gelişmeleri

İstanbul İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Olayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombacının yakalandığını söyledi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş olay yaşandığı caddeden son bilgileri aktardı.

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