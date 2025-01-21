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Bolu’daki yangın faciasında CHP’li belediyeden bir skandal daha! Cansız bedenleri tavuk firmasının tırı ile taşıdılar

Bolu'daki yangın faciasında CHP'li belediyeden bir skandal daha! Cansız bedenleri tavuk firmasının tırı ile taşıdılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 22:54
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangın sonucu 76 canımız hayatını kaybetti. Faciada yangın 10 saatte söndürülürken 9 kişi ise gözaltına alındı. Olayda Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde cenazelerin hastane önünde bulunan bir tavuk firmasına ait soğuk hava depolu tıra yerleştirildiği görüldü. Söz konusu tırın Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından morgların yetmeyeceğini düşünülerek yönlendirildiği ortaya çıktı.
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Bolu’daki yangın faciasında CHP’li belediyeden bir skandal daha! Cansız bedenleri tavuk firmasının tırı ile taşıdılar
Bolu yangınında cansız bedenleri tavuk firmasının tırı ile taşındı
Bolu yangınında cansız bedenleri tavuk firmasının tırı ile taşındı
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