Bölücü ittifakta peş peşe ’DEM’li itiraflar!

CHP'nin bölücülerle yürüttüğü kirli ittifakta 'DEM'li itiraflar peşi sıra geliyor. DEM PM üyesi Ahmet Saymadi DEM'lilerin CHP listesinden seçime gireceğini, kazanılan belediyelerde de başkan yardımcısı olacaklarını ve İBB'de grup kuracaklarını söyledi. Bu skandalın etkileri sürerken DEM Parti'nin Tarsus ilçe teşkilatı, CHP listesinden seçime gireceklerini duyurdu.Tarsus ve Mersin'de CHP'li adaylara oy vereceklerini duyuran DEM'liler "Bizler bugün DEM Parti olarak CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız. Aday bizim adayımız ama CHP listelerinden aday" dedi.