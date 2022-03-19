Bolu Valisi Ahmet Ümit: 'Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışılıyor''

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım dururken, Bolu Valisi Ahmet Ümit, kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışılmqaya başlandığını açıkladı.