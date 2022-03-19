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Bolu Valisi Ahmet Ümit: 'Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışılıyor''

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2022 16:18
Güncelleme:19.03.2022 16:39
Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım dururken, Bolu Valisi Ahmet Ümit, kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışılmqaya başlandığını açıkladı.
Getirilen teklif olumlu
"Getirilen teklif olumlu"
’’Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışılıyor’’
''Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışılıyor''
Bolu Dağı Tüneli’nde kaza zincirleme kaza!
Bolu Dağı Tüneli’nde kaza zincirleme kaza!
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