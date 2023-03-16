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Bolu depremi ne anlama geliyor? Daha büyük bir depremi tetikler mi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Yer kabuğu dengeleri yerinden oynadı

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 14:55
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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